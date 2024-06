Drittstaatenlösung: Keine Einigung bei Bund und Ländern

Bund setzt sich für konkrete Vorschläge Dezember als Deadline

Gleichzeitig dämpfte Scholz mögliche Erwartungen. Es verböten sich alle Spekulationen, "was überhaupt geht". Die Bundesregierung wolle aber bis zum nächsten Bund-Länder-Treffen im Dezember mitteilen, welche Vorschläge sie mache. Die Länder hatten vor dem Treffen gefordert, "konkrete Modelle" für Asylverfahren in Drittstaaten zu erarbeiten.

Verhaltene Reaktionen, teils auch Optimismus

Bundesregierung will Abschiebung von Schwerstkriminellen und Gefährdern vorantreiben

Rhein lobte das "konstruktive Miteinander" zwischen Bund und Ländern. Dies sei "in Zeiten wie diesen, in denen um uns herum so viel ins Rutschen gerät und so viel Unsicherheit auch besteht" ein wichtiges Signal, "dass Politik handlungswillig ist, handlungsfähig ist und sich an den Tisch setzt, zu guten Lösungen zu kommen".