Nazijäger Beate und Serge Klarsfeld erhalten Orden in Berlin

Sie habe sich in Deutschland lange als "Nestbeschmutzerin" gefühlt, hatte sie zuvor im AFP-Interview gesagt. Zwar habe ihr Heimatland sie "nach langem Kampf" 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, die Zeremonie habe jedoch in Paris in der deutschen Botschaft stattgefunden. "Die Anerkennung meiner Arbeit (durch Deutschland) hat lange gedauert", sagte sie. Die Linke hatte Klarsfeld 2012 in einer eher symbolischen Aktion als Kandidatin für die Wahl zum Bundespräsidenten aufgestellt.