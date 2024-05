Merz: Olaf Scholz soll sich mehr um Emmanuel Macron bemühen

In den vergangenen Wochen haben sich Olaf Scholz und Macron sichtbar bemüht, Berichten über ein Zerwürfnis entgegenzutreten. Als Scholz Anfang des Monats mehrere Tage zu einem Privatbesuch in Paris war, veröffentlichte Macron das Foto eines gemeinsamen Abendessens, an dem auch die Ehefrauen der Politiker teilnahmen. Im Programm des offiziellen Staatsbesuchs, zu dem Macron am Sonntagabend in Deutschland eintrifft, sind zahlreiche weitere Treffen eingeplant.