Expertin zu Besuch Macrons: "Wir brauchen starke Bilder"

Eine Krise in den deutsch-französischen Beziehungen? Weder Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen das bei ihrem Treffen in Berlin bestätigen. Auch Kanzler Olaf Scholz SPD ) hatte zuvor den engen Schulterschluss mit Macron bei wichtigen EU-Themen angekündigt.

Unvergessen: Kohl und Mitterrand Hand in Hand

Ja, findet die Politologin Claire Demesmay. Schöne Bilder dürfe man nicht unterschätzen. Im heute journal betont die französische Wissenschaftlerin, dass man gerade in Augenblicken, in denen es Unstimmigkeiten oder Spannungen gibt, starke Bilder brauche.

Expertin: Deutschland und Frankreich tragen viel Verantwortung

Dass es von Scholz und Macron wohl derzeit keine Umarmungs-Bilder geben werde, liege auch am unterschiedlichen Temperament der beiden Politiker. Auf diesem Niveau in der Politik habe man es mit Profis zu tun, sagt Demesmay. Und von Profis erwarte man, dass sie nicht nur reden, sondern auch Lösungen finden.

"Heute haben Deutschland und Frankreich eine sehr große Verantwortung in der EU . Ohne die beiden geht es nicht voran. Und ich denke, dass sowohl Scholz als auch Macron das wissen, und dass sie diese Verantwortung tragen." Macrons Besuch in Deutschland könne dazu beitragen, dass sich etwas bewegt, sagt die Politologin.

Ukraine als Grund für Unstimmigkeiten

Das sei aber ein Vorteil in der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Weil Deutsche und Franzosen anders ticken und andere Interessen hätten. Wenn man sich dann aber einige, würde es auch wirklich etwas bringen. "Unterschiede sind kein Problem an sich."

In Deutschland argumentiert man laut Demesmay mit Zahlen: Man bezahle mehr als Frankreich für die Ukraine-Hilfe und das mache einen großen Unterschied. In Frankreich hingegen werde argumentiert, dass man vielleicht weniger zahle. "Aber dafür liefert man auch richtige Waffen. Und das sind diese sogenannten Marschluftkörpe r, also Attackewaffen, die Frankreich liefert, genauso wie Großbritannien ".

Mangelndes Interesse der Franzosen an Deutschland

An den Rändern des politischen Spektrums sei das anders, da werde Deutschland instrumentalisiert und die deutsch-französische Zusammenarbeit im Rassemblement National, rechts und auch links, da gehe es um die Unterwerfung Frankreichs und um die Dominanz Deutschlands, so Demesmay. "Das sind schon harte Worte, aber bei den Menschen ist das noch nicht so angekommen."

"Das Problem ist meiner Meinung nach, dass das Interesse für Deutschland nachgelassen hat in den letzten Jahren. Das sieht man auch an den Zahlen von Schülerinnen und Schülern, die Deutsch lernen, die sind katastrophal." Wenn die Entwicklung so weitergehe, könne das positive Bild Deutschlands in Frankreich irgendwann mal kippen.