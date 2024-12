Neujahrsansprache: Scholz wirbt für Zuversicht trotz Krisen

Kanzler Olaf Scholz ruft trotz vieler Krisen und Belastungen zu Gemeinsamkeit und Zuversicht für 2025 auf. In seiner Neujahrsansprache, die an diesem Dienstag ausgestrahlt wird, sagt der SPD-Politiker:

Und Scholz appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich an der Bundestagswahl am 23. Februar zu beteiligen - und warnt vor Beeinflussungen über das Internet.

Scholz: Deutschland ist "ein Land des Miteinanders"

Zu Beginn seiner aufgezeichneten Ansprache erinnert der Kanzler an die Todesfahrt in Magdeburg, die einen fröhlichen Vorweihnachtsabend "in einen unvorstellbaren Albtraum" verwandelt habe.

"So sind wir. So ist Deutschland", sagt der Kanzler laut vorab verbreitetem Redetext.

"Lassen wir uns also nicht auseinanderdividieren"

Angesichts solcher Sorgen sei es kein Wunder, wenn viele sich fragten, wie es in Deutschland weitergehe. Seine Antwort laute: "Unser Zusammenhalt macht uns stark." So würden alle großen Erfolge mit Zusammenhalt beginnen.

Bürger bestimmen, "wie es in Deutschland weitergeht"

Zudem rief der Kanzler zur Beteiligung an der vorgezogenen Neuwahl auf, zu der es nach dem Bruch seiner Ampel-Koalition kommt. "Wie es in Deutschland weitergeht, das bestimmen Sie - die Bürgerinnen und Bürger", so Scholz.

Aber nicht, wer am lautesten schreit, bestimmt darüber, wie es in Deutschland weitergeht. Sondern die ganz große Mehrheit der Vernünftigen und Anständigen.

Bei Bundestagswahl "nicht gegeneinander aufwiegeln lassen"

"So was spaltet und schwächt uns. So was tut unserem Land nicht gut", mahnte Scholz. Wo es Versäumnisse bei Sicherheitsbehörden gegeben habe, würden sie aufgeklärt und abgestellt.