Weihnachts- und Neujahrsansprache: Rückblick zu 75 Jahren

Auch Kanzler und Bundespräsidenten suchen den Weg in die Wohnzimmer der "lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger" oder der "lieben Landsleute". Vor 75 Jahren erstmals Konrad Adenauer und Theodor Heuss.

In seiner Weihnachtsansprache am 25. Dezember 2023 mahnte Bundespräsident Steinmeier, sich nicht von der Demokratie abzuwenden oder die Hoffnung auf eine friedliche Welt aufzugeben.

Ansprachen von Bundespräsident und Kanzler: Fünf bis elf Millionen Zuschauer

Die vorab aufgezeichneten Ansprachen - fünf bis zehn Minuten zwischen Sissi-Filmen, Dinner for one und Festtagsschmaus - sind meist seriös, getragen, nachdenklich. Die Kanzler und Bundespräsidenten geben sich empathisch, verständnisvoll, ausgleichend. Zwischen fünf und elf Millionen Bundesbürger schalten ein - seit 1952 auch im TV.

Humor ist eher selten: In Erinnerung bleiben Angela Merkel und ihre erste Neujahrsansprache 2005 mit ihrem Hinweis auf die kommende Fußball-WM in Deutschland: "Natürlich drücken wir unserer Mannschaft die Daumen, und ich glaube, die Chancen sind gar nicht schlecht", sagte sie spöttisch.

Altkanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache 2005

Das ZDF überträgt die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus dem Schloss Bellevue am Mittwoch, 25. Dezember 2024 um 19:08 Uhr (im Fernsehen und im Livestream in der ZDF-Mediathek).

Nicht nur Wohlfühl-Themen

Die Inhalte der Ansprachen sind aber nicht nur Wohlfühlprogramm: Rückblicke streifen Kriege, Regierungswechsel, Flutkatastrophe und Corona-Pandemie . Ausblicke kündigen Wahlen an oder rufen zur Überwindung von Krisen auf. "Heute Nacht geht ein schweres Jahr zu Ende", begann etwa Olaf Scholz seine Rede zum Jahr 2023 mit Blick auf den Ukraine-Krieg

In seiner Neujahrsansprache zum Jahreswechsel 2023/2024 rief Bundeskanzler Scholz die Menschen in Deutschland zur Zuversicht auf. Gemeinsam komme man mit Gegenwind zurecht.

Streitbare politische Botschaften sind selten. 1950 kündigte Kanzler Adenauer an, dass die Entnazifizierung abgeschlossen werde. Schon 1970 mahnte Bundespräsident Gustav Heinemann eine andere Debattenkultur an:

Gustav Heinemann, ehemaliger Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache 1970

ARD sendete falsche Ansprache von Kohl

Anfangs stand die Bewältigung des Krieges im Vordergrund: Adenauers erste Weihnachtsansprache 1949 erinnerte an Ausgebombte, Kriegsgefangene und Verschleppte und versuchte Hoffnung zu wecken. Auch Bundespräsident Heuss erinnerte zum Jahreswechsel 1949/50 an den unabsehbaren "Katalog der deutschen Not und Nöte".