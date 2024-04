Anschlag auf Synagoge: Polizei und Staatswalt suchen Zeugen

Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg will die Polizei "unter Hochdruck" den Fall aufklären. Es sei eine Ermittlungsgruppe unter Leitung des polizeilichen Staatsschutzes eingerichtet worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Polizei sucht Zeugen des Brandanschlags in Oldenburg

Im Oktober 2023 gab es einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin. Die wachsende Gewalt gegen Juden verschärft die Debatte über Antisemitismus in Deutschland.

Zu den Hintergründen der Tat oder der Motivation war laut Polizei zunächst nichts bekannt. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Nach wie vor sucht die Polizei nach Zeugen des Anschlags in Oldenburg.

Jüdische Gemeinde erschrocken über Hass und Gewalt

Die Gemeinde sei erschrocken, dass es auch in Oldenburg Menschen gebe, die ihren Hass in dieser Form von Gewalt und Straftaten ausleben.

"Wir werden unsere Gottesdienste, unsere Veranstaltungen weiterhin wie geplant durchführen, an diesem Wochenende und auch an den kommenden Wochenenden, da werden wir nicht von abweichen," so Stahl weiter. Die Gemeinde wolle sichtbar bleiben in Oldenburg.