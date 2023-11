Experte: Antisemitismus "in ganz alltäglichen Situationen"

Jüdinnen und Juden würden "in ganz alltäglichen Situationen antisemitisch angefeindet werden", so Poensgen. Die Vorfälle hätten sich "innerhalb kürzester Zeit verdreifacht“. 31.10.2023 | 6:34 min

Experte: Antisemitische Anfeindungen "in ganz alltäglichen Situationen"

Gerade in den letzten Tagen seit dem 7. Oktober beobachten wir natürlich, dass Jüdinnen und Juden in ganz alltäglichen Situationen antisemitisch angefeindet werden. Das kann zum Beispiel am Arbeitsplatz sein.

Mancherorts wurden zudem Häuser und Wohnungen von Juden in Deutschland beschmiert - teils mit jüdischen Symbolen oder antisemitischen Parolen: "Diese Markierungen an tatsächlichen und vermeintlichen Wohnhäusern von Jüdinnen und Juden" hätten, so Poensgen, ebenfalls "ein sehr großes Bedrohungspotential für die jüdischen Communities in Deutschland."