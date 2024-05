Experte: Bedrohung von Journaisten zuletzt "enorm gestiegen"

Patrick Peltz: In der Analyse von physischen Angriffen auf Journalist*innen müssen wir leider feststellen, dass die Bedrohungslage in den letzten vier Jahren enorm gestiegen ist und wir seit 2020 ein hohes Niveau an Angriffen auf Journalisten haben. Insbesondere Demonstrationen von Bewegungen der extremen Rechten, verschwörungsideologische Gruppierungen und pro-palästinensische Demonstrationen stellten im vergangenen Jahr ein erhöhtes Risiko für Journalist*innen dar.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

ZDFheute: Gibt es Regionen in Deutschland, in denen Sie die Pressefreiheit als eingeschränkt betrachten?

Aufgrund der hohen Zahl von Angriffen haben wir Sachsen genauer unter die Lupe genommen. Das hohe Aufkommen führen wir neben anderen Faktoren auf die in Sachsen an vielen Orten sehr dominante extreme Rechte und andere verschwörungsideologische Akteur*innen zurück.

Patrick Peltz promoviert in vergleichender Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und ist seit November 2023 Forscher am Europäischen Zentrum für Medien- und Pressefreiheit.

Noch schwieriger kann sich die Situation für LokalJournalist*innen an diesen Orten darstellen. In diesem Zusammenhang beobachten wir Selbstzensur.

Das Europäische Zentrum für Medien- und Pressefreiheit (ECPMF) wurde als Nichtregierungsorganisation (NGO) in Leipzig 2015 gegründet. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung zu fördern und zu verteidigen. Seit ihrer Gründung analysiert die Organisation Angriffe auf Medienschaffende in Europa und sammelt diese auf ihrer Webseite. Die Organisation wird unter anderem von der EU-Kommission, dem Freistaat Sachsen und dem Auswärtigen Amt der Bundesregierung gefördert. Quelle: ECPMF

In den Befragungswellen zeigt sich, dass dieser Anteil, etwa ein Fünftel, über die Jahre stabil geblieben ist. Wir haben also die These, dass in diesem Bereich eher eine Radikalisierung stattgefunden hat. Es gibt also keine einfachen Hebel, die diese Entwicklungen einfach umkehren würden.