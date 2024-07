Reisepass beantragen: Warum die Auslieferung länger dauert

Jil Rohmund steht am Eingang des Bürgeramtes in der Innenstadt von Hannover. Noch ist sie gut gelaunt. "Genau sechs Wochen sind rum, online bekam ich die Information, der Reisepass ist abholbereit", sagt die junge Frau. Die Frage, ob es nicht eigentlich länger dauert, ignoriert sie lächelnd und verschwindet im Amt.

Am Schalter die Enttäuschung: Schon an ihrer Mimik ist zu erkennen - das wird wohl nichts. Der Schalterbeamte erklärt ihr freundlich, dass das Dokument noch nicht da sei, er hoffe, dass es Anfang August komme.

Wartezeiten bei Reisepässen: Bürgeramt verweist auf Bundesdruckerei

Genervte Bürger, genervte Mitarbeiter in den Bürgerämtern, die nicht für die langen Wartezeiten verantwortlich sind. "Also wir können nichts machen, wir sind auf die Lieferzeiten der Bundesdruckerei angewiesen", erklärt René Kalinka, Bereichsleiter Einwohnerangelegenheiten der Stadt Hannover.

Wir können unseren Kunden höchstens anbieten, einen vorläufigen Reisepass auszustellen, direkt hier vor Ort. Der berechtigt aber leider nicht in alle Länder einzureisen.

Bisher sei es trotz der langen Wartezeiten überwiegend friedlich in den Bürgerämtern zugegangen, beschreibt Kalinka die Situation.

Reisepass-Lieferung: Dauer bis zu acht Wochen

Bundesweit liegen die Wartezeiten, um einen Reisepass zu bekommen, derzeit bei sieben bis acht Wochen. Gedruckt werden die Dokumente in der Bundesdruckerei in Berlin

Die Nachfrage nach deutschen Reisepässen ist seit Anfang des Jahres so hoch wie nie zuvor.

"Und das übertrifft deutlich sowohl sämtliche Prognosen, die aus jahrzehntelanger Erfahrung abgeleitet wurden, sowie Planungen, bei denen auch Gründe berücksichtigt wurden, welche die Verwendungsmöglichkeiten des deutschen Reisepasses fördern, als auch die Kapazitäten der Produktionsmaschinen der Bundesdruckerei GmbH", so das Behördendeutsch auf der Internetseite der Bundesdruckerei.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, digitale Hilfe in Verwaltungen auszubauen. In Stuttgart nutzt die Verwaltung Künstliche Intelligenz, um die Arbeit zu erleichtern.

Innenministerium nennt Gründe für gestiegene Nachfrage

Bezüglich Interviews wird an das Innenministerium verwiesen. Auf die deutlich gestiegene Nachfrage nach Reisepässen reagiere die Bundesdruckerei mit einem Drei-Schichtsystem, Wochenendarbeit und zusätzlichem Personal, heißt es weiter. "Die Bestellungen übertreffen die Kapazitäten der Produktionsmaschinen." Ohne das wäre die Wartezeit für einen Reisepass wohl noch deutlich länger.

Das Bundesinnenministerium, Auftraggeber der Reisepässe, ergänzt die Aussagen der Bundesdruckerei: Binnen vier Wochen seien erstmals in der Geschichte der Bundesdruckerei weit über 600.000 Reisepässe bestellt worden. Die Gründe dafür: hohe Reiselust, insbesondere Fernreisen, Reisepass-Pflicht für Großbritannien nach dem Brexit , steigende Einbürgerungen sowie ein Antragsstau durch die Corona-Pandemie

