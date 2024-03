EuGH: Recht auf Ausweis ohne Fingerabdruck?

Wenn deutsche Gerichte in einem Verfahren eine grundlegende Frage zum Recht der Europäischen Union haben, können bzw. müssen sie diese in bestimmten Fällen dem EuGH stellen. Voraussetzung ist, dass die Frage Grundlage für die Entscheidung in dem deutschen Gerichtsverfahren ist. Dieses zwischengeschaltete Verfahren vor dem EuGH nennt man Vorabentscheidungsverfahren.



Der EuGH entscheidet dann zunächst über die Rechtsfrage. Erst danach kann das deutsche Gericht in dem zugrundeliegenden Verfahren urteilen. Das Vorabentscheidungsverfahren dient so dazu, die einheitliche Anwendung des Unionsrechts durch die nationalen Behörden und Gerichte zu gewährleisten und die Gültigkeit der Handlungen der Unionsorgane, also beispielsweise die Gültigkeit einer durch die Union erlassenen Verordnung, zu überprüfen.