Ministerpräsidentenwahl:Sachsen: Wahlausgang ungewiss

Riskanter Versuch: Michael Kretschmer will sich in Sachsen zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

Gut dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl in Sachsen stellt sich Ministerpräsident Michael Kretschmer am Mittwoch im Landtag zur Wiederwahl. Die Ausgangslage ist denkbar ungewiss - das von Kretschmer geplante Bündnis mit der SPD hat keine eigene Mehrheit. Ein Überblick:

Wer tritt an?

Für die Freien Wähler kandidiert der Fraktionslose Matthias Berger. Er will eine Expertenregierung bilden und dabei alle Parteien einbeziehen. Berger - er war Oberbürgermeister in Grimma - hatte bei der Wahl ein Direktmandat gewonnen und ist der einzige Vertreter der Freien Wähler im Landtag.

In Sachsen haben sich die CDU von Ministerpräsident Kretschmer und die SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Fraktionen wollen "das Wagnis der Minderheitsregierung eingehen", so ZDF-Reporter Bärsch.

Wie läuft die Wahl ab?

In geheimer Wahl. Im ersten Wahlgang ist die absolute Mehrheit nötig - bei 120 Abgeordneten also 61 Stimmen. Dass Kretschmer diese Mehrheit erreicht, wird nicht erwartet - CDU und SPD fehlen dazu zehn Stimmen.

Ab dem zweiten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sollte Kretschmer alle 51 Stimmen von seiner Fraktion und der SPD erhalten und würden auf der anderen Seite 50 Abgeordnete gegen ihn stimmen, wäre er knapp gewählt. In diesem Fall müssten sich mindestens 19 Parlamentarier enthalten. Die Grünen kündigten am Wochenende bereits an, nicht für Kretschmer stimmen zu wollen.

Was passiert, wenn die Wahl scheitert?

Wie funktioniert eine Minderheitsregierung?

CDU und SPD wollen andere Fraktionen frühzeitig in Gesetzesvorhaben einbindet und so Mehrheiten im Landtag sichern. Die unterschiedlichen Auffassungen sollen in den Gesetzgebungsprozess einfließen. In Deutschland sind Minderheitsregierungen - anders als etwa in Skandinavien, Spanien oder Kanada - eine Seltenheit.