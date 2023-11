Ex-Linken-Chefin Sahra Wagenknecht will Partei gründen

Am Montag möchte das Noch-Linken-Mitglied einen Verein vorstellen, der wohl Grundlage für die Gründung einer eigenen Partei sein könnte. Linken-Chefin Wissler äußert sich empört. 19.10.2023 | 1:41 min

Sahra Wagenknecht wird eine eigene Partei gründen. Das erfuhr das ZDF-Hauptstadtstudio übereinstimmend mit einem Bericht des "Spiegel". Am Montag werde sie dies in einer Pressekonferenz in Berlin verkünden, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf mehrere Quellen in ihrem Umfeld.