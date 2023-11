Lanz: Gysi prophezeit Wagenknecht-Misserfolg

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 28. September 2023. 28.09.2023 | 75:13 min

Einen letzten Versuch will Gregor Gysi noch starten bei Sahra Wagenknecht. Er befürchte, dass sie aus der Linken austreten werde, um ihre eigene Partei zu gründen , "trotzdem werde ich aber mit ihr reden und versuchen, es ihr auszureden".

Er halte Wagenknechts wahrscheinlichen Weg für "falsch", sagte Gysi am Donnerstagabend bei Markus Lanz. Und mehr noch:

Die frühere Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht plant, eine eigene Partei zu gründen - und riskiert damit die Spaltung der Linken. 21.08.2023 | 3:03 min

Gysi hat Zweifel an Erfolgschance von Wagenknecht-Partei

Die Linken-Spitze ist empört. Spitzt sich der Streit zwischen Wagenknecht und der Linken zu? 19.03.2023 | 3:57 min

Gysi will für Die Linke kämpfen

"Wissen Sie, was ich jetzt wieder mache? Ich fahre durchs Land und mache überall Parteiversammlungen und spreche mit den Genossinnen und Genossen, wie wir uns in so einer Situation verhalten sollten."