Wagenknecht: Entscheidung zu neuer Partei bis Jahresende

Die Bundestagsabgeordnete stellt schon seit längerem öffentliche Überlegungen über die Gründung einer neuen Partei an. Bereits im März hatte Wagenknecht in einem ZDFheute-Interview erstmals angekündigt, bis Ende des Jahres über eine Parteigründung entscheiden zu wollen und damit in der Linken Empörung ausgelöst.