Deutschland und Kanada wollen bei Energiewende kooperieren

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) will bei seinem dreitägigen Kanada-Besuch die Zusammenarbeit bei der Erschließung von Rohstoffen deutlich ausbauen. "Wir werden weiterhin auch zusammen arbeiten", kündigte der kanadische Premier Justin Trudeau in der gemeinsamen Pressekonferenz an.

Es werde ein Wasserstoffhersteller besucht werden, so Trudeau, denn "die Frage nach sauberer Energie ist wichtiger denn je zuvor im Hinblick auf Klimaschutz und im Hinblick auf den russischen Krieg in der Ukraine". Scholz und Trudeau werden auch gemeinsam am virtuellen Krim-Gipfel teilnehmen. Denn "wir wollen überlegen, was wir weiter zur Unterstützung der Ukraine machen können".