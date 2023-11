Berlin: Unterstützung von ziviler Seenotrettung bleibt

Das Außenministerium hat einem Bericht der "Bild"-Zeitung zur künftigen Finanzierung privater Seenotrettungs-Organisationen aus dem Bundeshaushalt widersprochen. Die Zeitung hatte berichtet, dass "die Bundesregierung die Zahlungen im nächsten Jahr stoppen" will. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte hingegen auf eine ZDF-Anfrage mit, dies sei "nicht korrekt".

Das Auswärtige Amt setze den Auftrag des Bundestags zur Förderung ziviler Seenotrettung mit Projekten an Land und auf See um, erklärte der Ministeriumssprecher. "Auch für die Jahre 2024 bis 2026 ist eine Förderung der Seenotrettung mit Verpflichtungsermächtigungen des Bundestages vorgesehen. Diese werden wir umsetzen", kündigte er an.