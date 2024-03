Senioren im Straßenverkehr: Streit um Fahrprüfung für Ältere

Laut Statistischem Bundesamt sind ältere Menschen gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung seltener in Verkehrsunfälle verstrickt als jüngere. Im Jahr 2022 waren demnach 77.700 Menschen ab 65 Jahren an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. Das waren 15,1 Prozent aller Unfallbeteiligten mit Altersangaben. Im Jahr 2022 waren dagegen 22,1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mindestens 65 Jahre alt.



Dass ältere Menschen seltener in Unfälle verwickelt sind, liegt laut Statistischem Bundesamt daran, dass sie nicht mehr zur Arbeit fahren.



Quelle: destatis