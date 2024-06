Kampf gegen Antiziganismus: Sinti und Roma besser schützen

Zur besseren Bekämpfung von Antiziganismus setzen Bund und Länder eine entsprechende ständige Kommission für das Leben von Sinti und Roma in Deutschland ein. Das haben Kanzler Olaf Scholz SPD ) und die Regierungschefs der Länder am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin beschlossen.

Antiziganismus-Beauftragter: Kommission ist "Meilenstein"

Der Antiziganismus-Beauftragte der Bundesregierung , Mehmet Daimagüler, sagte am Freitag in Berlin, die Kommission sei ein "Meilenstein im Kampf gegen Antiziganismus". Sie diene der Abstimmung von Bund und Ländern und habe "die Anerkennung von Sinti und Roma als gleichberechtigten und wertvollen Teil unseres Landes" zum Ziel.

In Schulen kommt es immer wieder zu rassistischen Vorfällen, so auch an einer Schule in Brandenburg. ZDF-Reporterin Anna Bayer hat sich die Situation vor Ort angesehen.

08.05.2024 | 1:39 min