Führende SPDler fachen K-Debatte weiter an

Für die SPD-Spitze ist klar: Sie will die Debatte über die K-Frage schnell beenden und mit Olaf Scholz in den Wahlkampf ziehen. Doch in der Partei werden Zweifel an der Personalie lauter. Im mitgliederstärksten Landesverband Nordrhein-Westfalen pochen einflussreiche Sozialdemokraten auf eine offene Debatte.

Im Zentrum stehe die Frage über die beste politische Aufstellung für die Bundestagswahl . "Dabei hören wir viel Zuspruch für Boris Pistorius ", teilten die beiden Vorsitzenden der NRW-SPD-Landesgruppe im Bundestag, Dirk Wiese und Wiebke Esdar, mit. Sie berichten von einer kritischen Debatte in den Wahlkreisen. In Umfragen steht der Verteidigungsminister deutlich beliebter da als der Kanzler.

Wirbel in der NRW-Landesgruppe

Nominierung steht noch aus

Pistorius: Nicht im meiner Lebensplanung

Pistorius selbst äußert sich zurückhaltend: "In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen", sagte der Verteidigungsminister am Abend bei einer Veranstaltung in Passau. "Das einzige, was ich definitiv ausschließen kann ist, dass ich noch Papst werde." Er betonte aber auch: "Da ich erstens ein zutiefst loyaler Mensch bin, zweitens in meiner Lebensplanung nie drin stand, Verteidigungsminister zu werden oder gar Bundeskanzler, werde ich 'nen Teufel tun und mir jetzt sagen: Ich mache das, ich trete jetzt an. Nein, das werden Sie von mir nicht hören."