Gibt es künftig Steuergeld für die AfD-Parteistiftung?

Die AfD ist nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern vergangenen Sonntag im Aufwind. Längst sieht sie sich als Vertreterin einer etablierten politischen Grundströmung und fordert Gleichbehandlung mit denen, die ihr eigener Jargon "Altparteien" nennt.

Das umfasst auch die Forderung, wie die anderen etablierten Parteien staatliche Gelder für ihre parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) zu erhalten, um Bildungsarbeit im Sinne der AfD zu betreiben. Die Zahlungen aus dem Bundeshaushalt an parteinahe Stiftungen sind üppig, betragen für alle geförderten Stiftungen 600 bis 700 Millionen Euro pro Jahr.

Bundesverfassungsgericht gab AfD Recht

Die DES ist bislang von der Förderung ausgeschlossen. Zu Unrecht, urteilte das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr . Es fehle an einer gesetzlichen Grundlage, die regelt, unter welchen Bedingungen Stiftungen Staatsgeld erhalten.

Die Bundestagsfraktionen der Ampel sowie der Union haben nun den Entwurf für ein Stiftungsfinanzierungsgesetz vorgelegt - mit dem Ziel, es schon für das Haushaltsjahr 2024 zum Maßstab dafür zu machen, ob die DES gefördert wird oder nicht. Am Freitag steht der Entwurf erstmals auf der parlamentarischen Tagesordnung.

Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung fordert Gelder aus dem Bundeshaushalt. Die AfD klagte, das Bundesverfassungsgericht gab ihr Recht, fordert aber eine gesetzliche Regelung. 22.02.2023 | 2:02 min

AfD kündigt neue Klage an

Die geplante Verlängerung des Zeitraums veranlasst die AfD schon vor der ersten Lesung zu dem Gesetzentwurf im Bundestag dazu, eine neuerliche Klage in Karlsruhe anzukündigen.

Allerdings gestand das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber in seinem Urteil aus dem Februar ausdrücklich zu, kurzlebige politische Strömungen auszuschließen. Um zu bewerten, ab wann eine politische Strömung ausreichend verfestigt ist, könne auf Wahlergebnisse abgestellt werden. Generell stehe dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum für die Regelung der Stiftungsfinanzierung zu, so das Gericht, wobei die Hürden nicht so hoch sein dürften, dass neue politische Bewegungen keine Chance auf eine Förderung haben.