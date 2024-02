Verdi: Warnstreik-Welle im Nahverkehr hat begonnen

Die bundesweite Warnstreikwoche im Öffentlichen Nahverkehr hat begonnen. Den Anfang machen Bus- und Bahnfahrer im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Trier. 26.02.2024 | 0:26 min

Auch bei der Saarbahn wird nach Unternehmensangaben gestreikt. In Rheinland-Pfalz legten Beschäftigte am Standort der DB Regio Bus Mitte in Mehren und an den Standorten der MB Moselbahn die Arbeit nieder. Im Zuge anderer Tarifkonflikte kommt es außerdem zu Einschränkungen im Nahverkehr von Schleswig-Holstein und Berlin.