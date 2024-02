Streikrecht in Deutschland: So ist es geregelt

Woher kommt das Streikrecht und warum ist es wichtig?

Schon im Laufe des 19. Jahrhunderts bildete sich das sogenannte Recht auf Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit heraus. Hierunter wird auch das Streikrecht gefasst. Es ist verfassungsrechtlich abgesichert als Menschenrecht für jedermann und alle Berufe, nicht bloß für deutsche Staatsbürger - so steht es in Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes.



Eingeführt wurde es, um in der Industriegesellschaft die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen. Denn das Arbeitsverhältnis ist gekennzeichnet durch ein soziales Machtgefälle. Der Arbeitgeber ist aufgrund seiner Finanzstärke und Größe dem Arbeitnehmer in der Regel überlegen. Durch das Recht auf Bildung von Berufsverbänden und das Streikrecht soll die Position des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin gestärkt werden. Besonders wichtig ist das Streikrecht, um zu gewährleisten, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich auf Augenhöhe begegnen und Arbeitnehmerforderungen ernst genommen werden.