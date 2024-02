Seit 3 Uhr morgens Nahverkehr-Streik: Was fährt, was nicht?

Auf den Bahn- und Ärzte-Streik folgte der Ausstand im öffentlichen Nahverkehr. Und auch das Flughafen-Sicherheitspersonal legt die Arbeit nieder. Das sorgt bei Vielen für Unmut. 02.02.2024 | 2:30 min

Am frühen Freitagmorgen ist ein bundesweiter Streik im deutschen Nahverkehr angelaufen.

Die Gewerkschaft Verdi hat rund 90.000 Beschäftigte von über 130 kommunalen Unternehmen in Städten und Landkreise mit Ausnahme Bayerns zum Arbeitskampf aufgerufen.

Wo wird gestreikt?

In mehr als 80 Städten fahren absehbar so gut wie keine Busse, U-Bahnen und Tram-Bahnen. Nur wenige Busse, die ohnehin von privaten Subunternehmern auf Linien der Verkehrsbetriebe unterwegs sind, können fahren.

Wann wird gestreikt?

Meist wird ganztägig gestreikt. Die Arbeitsniederlegungen werden in der Regel am Freitagmorgen mit dem Schichtbeginn zwischen 3 und 4 Uhr beginnen. Sie könnten sich bis in den Samstag hineinziehen.