Sechs Tage GDL-Streik: Warum der Bahn-Konflikt feststeckt

Der Ton ist so rau wie lange nicht mehr in Tarifrunden bei der Deutschen Bahn . Als "Trickser und Täuscher" beschimpft GDL-Chef Claus Weselsky DB-Personal-Vorstand Martin Seiler. Der unterstellt dem Gewerkschafts-Vorsitzenden, allein auf Eskalation aus zu sein. Unklar, wie sich die Verhandlungsführer bei künftigen Gesprächen noch in die Augen sehen sollen.

Bahnstreik: Zerklüftete Fronten

Wolfgang Schroeder vom Wissenschaftszentrum Berlin sieht im verbalen Schlagabtausch bereits einen "Gestus des Umgangs miteinander, wie er eigentlich für eine Sozialpartnerschaft sehr fremd ist. Selbst in Konflikten, die sehr zugespitzt sind und in denen es um sehr viel geht".

Der Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn ist festgefahren. 24.01.2024 | 1:50 min

EVG macht Verhandlungen kompliziert

Alles, was die eine Gewerkschaft tarifvertraglich erzielt, hat Einfluss auf die Tarifrunde der anderen. In den Tarifverträgen bei der Bahn gibt es daher meist "Nachverhandlungsklauseln". Sollte die GDL etwa ein besseres Ergebnis erreichen als die EVG im letzten Jahr, kann diese verlangen, dass über ihren Abschluss neu verhandelt wird.

Was für den Arbeitgeber bedeutet, dass jeder Punkt in den Verhandlungen auch vor diesem Hintergrund bewertet werden muss. Denn der Elefant im Raum heißt "Tarifeinheitsgesetz" (TEG), demzufolge in einem Betrieb jeweils nur der Tarifvertrag der größten Gewerkschaft gelten soll.

Lokführer tragen Verantwortung für Fahrgäste, ihre Arbeit ist oft anstrengend. Die GDL kämpft deshalb für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Ein Überblick. 24.01.2024 | 1:10 min

Wie viele Mitarbeiter sind gewerkschaftlich organisiert?

Wäre eigentlich leicht umzusetzen, wenn offen läge, wie viele Mitglieder die eine oder andere Gewerkschaft in einem Unternehmen hat. Doch wer in welcher Gewerkschaft Mitglied ist, darf der Arbeitgeber nicht erfragen. Die Bahn schätzt die Zahlen daher anhand von Betriebsrats-Wahlergebnissen, die Lokführergewerkschaft geht dagegen juristisch vor.

Es muss der GDL also an Wachstum und neuen Mitgliedern gelegen sein, wenn sie ihren Einfluss erweitern will. Vor diesem Hintergrund ist das erklärte Ziel zu verstehen, in dieser Tarifrunde auch für Beschäftigte der Infrastruktur Tarifverträge auszuhandeln. Konkret geht es um Fahrdienstleiter in Leitstellen und Stellwerken, die überwiegend bei der EVG organisiert sind.