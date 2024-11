Deutschland als Steuerparadies: Was kosten uns die Reichen?

Zahlen Multimillionäre in Deutschland wirklich nur halb so viele Steuern wie Durchschnittsverdiener? Ein ZDFheute-Backgroundcheck über die Steuertricks der Superreichen.

Die Folge: Eine zunehmende Kluft zwischen Wohlstand und Armut in Deutschland , während dem Staat jährlich Milliarden durch die Finger gleiten - Geld, das beispielsweise für Bildung, Infrastruktur und soziale Sicherheit fehlt. Wie konnte es soweit kommen? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Der ZDF-Backgroundcheck wirft einen Blick auf unser Steuersystem und die Rolle der Reichen.

Dramatische Vermögensungleichheit in Deutschland

Die Vermögensungleichheit in Deutschland gehört zu den extremsten in Europa: Während die untere Hälfte der Bevölkerung kaum Vermögen besitzt, kontrollieren die obersten zehn Prozent über 60 Prozent des gesamten Vermögens. In Deutschland leben etwa 3.300 Superreiche mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen - damit liegt Deutschland weltweit auf Platz 3.

Steuersystem zugunsten von Reichen

Generell bevorzugt unser Steuersystem Reiche: Deutschland erhebt auf Arbeitseinkommen eine der weltweit höchsten Steuerlasten - die Abgaben reichen von 14 bis zu 45 Prozent. Wer viel verdient, muss also auch viel Steuern zahlen - zumindest in der Theorie. In der Realität zahlen Multimillionäre aber oft nur rund 21 Prozent, knapp die Hälfte des Höchststeuersatzes.

Denn: Reiche beziehen einen Großteil ihres Einkommens nicht aus Arbeit - sondern aus ihrem Vermögen, das vergleichsweise gering besteuert wird. Julia Jirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit bringt es auf den Punkt: Mittlere Arbeitseinkommen würden in Deutschland "so hoch besteuert wie in kaum einem anderen Land und Vermögen so niedrig wie kaum woanders". Wenn Menschen arbeiten, müssen sie mehr Steuern zahlen, als wenn ihr Geld arbeitet.