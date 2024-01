Grunderbe ab 18: Was ist ein staatliches Grunderbe?

20.000 Euro vom Staat für alle 18-Jährigen - egal, ob arm oder reich. Für mehr Chancengleichheit und Vermögensaufbau. Revolutionäre Idee oder völliger Quatsch? 08.01.2024 | 42:26 min

20.000 Euro oder sogar 50.000 Euro für alle 18-Jährigen in Deutschland - das klingt nach einem Scherz. Aber tatsächlich werden solche Vorschläge in der Wissenschaft und auch auf verschiedenen politischen Ebenen diskutiert.

Vermögensungleichheit schlecht für Gesellschaft und Wirtschaft

Der Hintergrund ist ernst: In kaum einem anderen Land sind Vermögen so ungleich verteilt wie in Deutschland . Ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung besitzt einen Großteil des Gesamtvermögens, während viele Menschen mit sehr begrenzten finanziellen Ressourcen auskommen müssen. Und Vermögensungleichheit bedeutet auch Chancenungleichheit, sagen Experten.

Mehr Chancengleichheit für junge Menschen

Die Frage der Vermögensverteilung hat demnach soziale, politische und ökonomische Sprengkraft. Was könnte der Staat dem entgegensetzen? Eine Idee: die Einführung eines staatlichen Grunderbes, also ein "Erbe" auch für die, die sonst nichts oder wenig erben würden - eine Art gesellschaftlicher "Pflichtteil" sozusagen.

Auf großer Skala wird ein Grunderbe erst diskutiert - auf kleiner gibt es das schon. Die Stiftung "Ein Erbe für Jeden" verlost privat finanziert jedes Jahr drei Grunderben in Höhe von 20.000 Euro an 30-Jährige. Die Gewinner und Gewinnerinnen müssen das Geld drei Jahre lang anlegen, dürfen es dann aber frei verwenden. Das Ziel der Stiftung: Stärkung der Chancengleichheit.

Vorschlag des DIW: 20.000 Euro zur Volljährigkeit

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hat für ein solches Grunderbe die Höhe von 20.000 Euro vorgeschlagen, ausgezahlt an jeden und jede zum 18. Lebensjahr. Denn: "Idealerweise macht man das in jungen Jahren, damit junge Menschen ein Startkapital ins Leben bekommen", so Dr. Stefan Bach, der als Steuerexperte beim DIW Studien zur Vermögensverteilung durchführt.