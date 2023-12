Linken-Chef für Grunderbe: 50.000 Euro zur Volljährigkeit

Der Bundesvorsitzende der Linken , Martin Schirdewan, will jungen Menschen zum 18. Geburtstag ein Grunderbe in Höhe von 50.000 Euro auszahlen. Dem "Stern" sagte er:

Schirdewan: Grunderbe in Höhe eines durchschnittlichen Jahreseinkommens

Jährlich würden deutlich mehr als 100 Milliarden Euro vererbt, aber nicht gleichmäßig. "Die oberen zehn Prozent der Erbenden und Beschenkten bekommen zusammen etwa so viel wie die unteren 90 Prozent", sagte Schirdewan. Auch würden Menschen in Westdeutschland pro Kopf etwa doppelt so viel erben wie Menschen in Ostdeutschland.