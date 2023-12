Ungleichheit: Sind Superreiche eine Gefahr für Demokratie?

: Wenn es sich hier um Armenspeisung handeln würde, wäre es ja noch ok. Aber was befähigt Bill Gates etwa dazu, das Covid -Bekämpfungsprogramm der Welt zu managen? Er hat mit seinem Einfluss auf Biegen und Brechen die Patentfreigabe von Covid-Impfungen verhindert. Außerdem ist er nicht der einzige Tech-Unternehmer, der ein neues Atomzeitalter vorantreiben will. Viele agieren nach dem Motto: Ich bin reich, also weiß ich, was die Welt braucht.