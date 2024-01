Vermögen: Was bringt ein staatliches Grunderbe ab 18?

20.000 Euro vom Staat für alle 18-Jährigen - egal, ob arm oder reich. Für mehr Chancengleichheit und Vermögensaufbau. Revolutionäre Idee oder völliger Quatsch? 08.01.2024 | 42:26 min

Andreas Thiemann : Vermögen ist sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Staaten grundsätzlich sehr stark konzentriert.

Thiemann: Da gibt es verschiedene Aspekte. Vermögen besteht zu einem großen Anteil aus Immobilien. Wenn wir zum Beispiel Deutschland mit Spanien vergleichen, ist es so, dass in Spanien deutlich mehr Menschen in ihrem eigenen Haus wohnen als in Deutschland.