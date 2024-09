Nach AfD-Wahlsieg: Keine klaren Mehrheiten in Thüringen

Bei der Ernennung neuer Verfassungsrichter

Bei Änderungen der Landesverfassung

Bei der Auflösung des Landtages

Die AfD ist bei der Landtagswahl in Thüringen stärkste Kraft, in Sachsen liegt sie Kopf an Kopf mit der CDU. Dass die AfD in einem der Länder regieren wird, ist aber unwahrscheinlich. Denn: Keine andere Partei will mit ihr koalieren, also zusammenarbeiten.Trotzdem kann die AfD viel Einfluss nehmen, wenn sie ein Drittel der Abgeordneten in den neuen Landtagen stellt. Und zwar so: Kommt die AfD auf über ein Drittel der Sitze im Thüringer oder Sächsischen Landtag, hat sie Einfluss durch die sogenannte Sperrminorität. So kann sie Abstimmungen blockieren, zum Beispiel:Denn: Für diese Abstimmungen ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.