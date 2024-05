Thüringen: Kein AfD-Sieg bei Kommunalwahlen absehbar

Die Wahllokale schlossen gegen 18 Uhr - nun wird ausgezählt Quelle: dpa

Bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen in Thüringen hat die AfD nach Zwischenständen kaum Chancen, Landratsämter und Rathäuser im ersten Anlauf zu erobern. Allerdings zeichnen sich in mehreren Regionen Stichwahlen mit AfD-Beteiligung ab. Damit hat die Partei von Rechtsaußen Björn Höcke im Freistaat noch Chancen auf kommunale Spitzenämter.

Das gilt etwa für die Landkreise Sömmerda und Wartburgkreis, wo die Kandidaten von CDU und AfD nach Auszählung der Hälfte der Stimmbezirke nah beieinander lagen. Ähnlich war die Lage im Landkreis Altenburger Land und Kyffhäuser, wo Stichwahlen der Amtsinhaber gegen AfD-Kandidaten möglich sind. Die Kommunalwahlen gelten als erster Stimmungstest für die am 1. September anstehenden Landtagswahl . Stichwahlen sind für den 9. Juni geplant - zeitgleich mit der Europawahl.

In Thüringen haben am Morgen die Kommunalwahlen begonnen, vor allem auf das Ergebnis der AfD wird geschaut. Die Wahlen gelten als Stimmungstest für die Landtagswahlen im September. 26.05.2024 | 0:18 min

Stichwahlen mit AfD-Beteiligung möglich

Abgestimmt wurde in 13 Landkreisen über die Landräte, von denen die CDU bisher acht stellte. Einige langjährigen CDU-Amtsinhaber, darunter Deutschlands dienstälteste Landräte in den Kreisen Eichsfeld und Greiz, traten nicht mehr an. Im Kreis Sonneberg wurde 2023 der erste AfD-Landrat bundesweit gewählt. Danach scheiterte die Partei, die in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, bei weiteren kommunalen Abstimmungen im Freistaat in den Stichwahlen.

1,74 Millionen Thüringen entschieden am Sonntag auch über die Bürgermeister und Oberbürgermeister in 94 Städten sowie die Kandidaten für 17 Kreistage und mehr als 600 Stadt- und Gemeinderäten. Wählen konnten auch 16- und 17-Jährige.

Im Superwahljahr 2024 stehen auch viele Kommunalwahlen an. Die erste findet am 26. Mai in Thüringen statt und bietet ein erstes Stimmungsbild. 25.05.2024 | 1:47 min

Demonstrationen vor Wahlen

Einen Tag vor der Wahl waren bei Demonstrationen für ein weltoffenes Thüringen und gegen Rechtsextremismus thüringenweit viele Hundert Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Erfurt beteiligten sich am Samstag nach Polizeiangaben bis zu 2.000 Menschen an einer Kundgebung. Die Wahlbeteiligung lag bis 16.00 Uhr bei 46,2 Prozent. Briefwähler sind in dieser Zahl nicht enthalten.

In Umfragen zur Landtagswahl liegt die AfD trotz Einbußen derzeit mit 30 Prozent weit vor der CDU mit etwa 20 Prozent und der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit 16 Prozent. Thüringen wird seit 2014 von einer rot-rot-grünen Koalition regiert, die seit 2020 aber über keine eigene Mehrheit mehr im Landtag verfügt.

Der Verfassungsschutz darf die AfD weiter als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen. Was das Urteil für die Partei bedeutet - Analyse bei ZDFheute live. 13.05.2024 | 24:22 min

Todesfall bei Stimmabgabe

Tausende Wahlhelfer waren am Sonntag im Einsatz. Unregelmäßigkeiten waren zunächst nicht bekannt, hieß es vom Statistischen Landesamt. Auch die Polizei meldete zunächst keinerlei Vorkommnisse im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen.

Am Rande der Stimmabgabe kam es in einem als Wahllokal genutzten Schulgebäude in Bad Köstritz (Landkreis Greiz) zu einem Todesfall. Eine Wählerin sei auf dem Weg zum Wahllokal vor der Stimmabgabe kollabiert und gestorben, sagte die Greizer Kreiswahlleiterin Yvonne Gensicke auf Anfrage. Die Wahl sei danach weitergeführt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.