Kommunalwahl in Thüringen: Zeigen AfD-Skandale eine Wirkung?

Traditionell ist die CDU am stärksten in den Kommunen vertreten. Altersbedingt dürfen sieben ihrer aktuellen Landrätinnen und Landräte aber nicht mehr antreten, denn in Thüringen gilt eine Altersgrenze von 65 Jahren. Ein Generationswechsel steht an - in Zeiten von frustrierten Bürgerinnen und Bürgern und wachsender politischer Konkurrenz.