Trauerfeier für Schäuble:"Papilein, so, jetzt ist alles erledigt"

Nach einem Trauergottesdienst wird der verstorbenen CDU-Politiker in seinem Heimartort beigesetzt. Der Sarg wurde mit einem militärischen Trauergeleit zum Friedhof gebracht. 05.01.2024 | 1:13 min

Mit dem Tod von Wolfgang Schäuble gehe ein großer Wertepolitiker und Demokrat verloren, so Ulrich Reitz, Schäuble-Biograf und Ex-Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Focus. 27.12.2023 | 5:50 min

Kretschmann und Merz sprechen persönliche Worte

Wir leben in Zeiten, in der wir leider erkennen müssen, wie fragil und verletzlich die Demokratie ist.

Dies sei einer der Gründe, "warum Schäuble uns so fehlen wird". Er verneige sich in Respekt "vor einem großen Sohn unseres Landes".

"Der Überbegriff dieser Trauerfeierlichkeit, dieses Gottesdienstes war: Dankbarkeit. Dankbarkeit für das politische Lebenswerk von Wolfgang Schäuble", sagt ZDF-Reporter Sven Class. 05.01.2024 | 2:47 min

Tochter Christine Strobl verabschiedet "Papa"

Anschließend legte sie für einen Moment ihre Hand an den Sarg ihres Vaters und die Trauergemeinde stimmte "Oh, du Fröhliche" an. Das Lied, das die Familie Schäuble auch am letzten gemeinsamen Weihnachtsfest gesungen hatte.