Wolfgang Schäuble - der große Unvollendete

So konnte er nur von außen betrachten, wie die junge ostdeutsche Politikerin Angela Merkel an ihm vorbei ganz an die Spitze der CDU aufstieg. Schäuble und Merkel – das war immer eine Geschichte von Spannung, auch von gegenseitigem Respekt. Anders als Friedrich Merz achtete Schäuble die Oppositionsführerin und spätere Kanzlerin.