Überhaupt, die Energiepolitik. Da sei Deutschland laut Schäuble "in einer Lage, wo alle anderen in Europa sagen: 'Seid ihr eigentlich wahnsinnig?'" Nicht nur wegen der russischen Gas-Pipelines. Sondern in erster Linie bezogen auf den Atomausstieg. Gerade "in dieser fürchterlichen Energiekrise" sieht Schäuble es als Fehler, die noch vorhandenen Kernkraftwerke nicht so lange wie möglich weiterlaufen zu lassen. "Wir machen auch da schon wieder einen Alleingang in Europa", sagte er.