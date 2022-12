Faeser verteidigte in der ARD ihr Vorhaben, das Disziplinarrecht zu verändern, um Verfassungsfeinde in Sicherheitsbehörden schneller loszuwerden. Dazu sollten keine Verwaltungsgerichtsverfahren mehr nötig sein, sondern Verwaltungsakte genügen. "Dort müssen wir einfach schneller werden", sagte die Ministerin. Faeser will auch das Waffenrecht "in Kürze weiter verschärfen", wie sie der "Bild am Sonntag" sagte.