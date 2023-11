Unterbringung Geflüchteter: So überlastet sind die Kommunen

Dass einige Kommunen überlastet sind, liegt aber nicht einzig und allein an der Zahl der Menschen, die zuwandern. Denn die Lage in vielen Kommunen ist auch aufgrund von anderen Faktoren angespannt. Boris Kühn nennt als Beispiele die Folgen der Corona-Pandemie , den Fachkräftemangel und auch die vom Bund geforderte Digitalisierung. "In den Kommunen wird das, was in den letzten Jahren passiert ist, teilweise nur noch als Abfolge von Krisen wahrgenommen", sagt er.