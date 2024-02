Umfrage: Junge Menschen haben Vertrauen in Demokratie

Laut einer Umfrage haben junge Menschen in Deutschland mehr Vertrauen in die Demokratie und die EU als in anderen europäischen Ländern. Quelle: Colourbox.de

Junge Menschen in Deutschland haben laut einer Umfrage mehr Vertrauen in die Demokratie als in anderen europäischen Ländern. 59 Prozent der Befragten zwischen 18 und 30 Jahren bekundeten Vertrauen in die Demokratie, wie die am Dienstag veröffentlichte Umfrage "Perspektiven junger Erwachsener auf die Herausforderungen unserer Zeit" des niederländischen Meinungsforschungsinstitut Glocalities im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ergab.

Expertin: Vertrauen sollte nicht verspielt werden

Von den jungen Leuten in neun anderen Ländern sagten dies im Durchschnitt 50 Prozent. Auch beim Vertrauen in die Europäische Union lag die jüngere Generation in der Bundesrepublik mit 62 Prozent fünf Prozentpunkte vor ihren Altersgenossen in den anderen Staaten.

Die Jugendexpertin der Bertelsmann Stiftung, Regina von Görtz, bewertete das grundsätzliche Vertrauen der jungen Deutschen in Demokratie und EU mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen zum Europaparlament im Juni und zu drei Landtagen im September als "gute Nachricht". Das sollte nicht verspielt werden.

Eine gute Politik für junge Menschen sollte vorausschauende Entscheidungen in ihrem Sinne treffen und sie stärker als bisher in den politischen Prozess einbeziehen. Regina von Görtz, Jugendexpertin der Bertelsmann-Stiftung

Misstrauen in Regierung, Vertrauen in Wissenschaft

Deutlich kritischer bewerteten die Befragten den Angaben zufolge politische Institutionen. In Deutschland äußerten demnach 52 Prozent Misstrauen in die Bundesregierung, 45 Prozent vertrauten dem Bundestag nicht.

In den anderen europäischen Ländern war das Misstrauen in Regierungen und Volksvertretungen noch etwas größer. Dem Bildungsbereich hingegen bringen die jungen Deutschen mit 76 Prozent am meisten Vertrauen entgegen, dicht gefolgt von der Wissenschaft. Am unteren Ende der Skala liegen unter anderem Religion und Medien mit nur 34 und 31 Prozent.

Sorge um Verletzung von Menschenrechten und Klimawandel

Für die Umfrage hatte das Amsterdamer Meinungsforschungsinstitut 2.248 Menschen aus Deutschland repräsentativ befragt, davon 516 zwischen 18 und 30 Jahren. Die Umfrage erfolgte online zwischen Februar und April 2023. Die Ergebnisse wurden mit Befragungsdaten von rund 4.400 jungen Menschen aus identischen Umfragen in neun anderen europäischen Ländern abgeglichen, darunter Belgien, Frankreich , die Niederlande, Rumänien und Großbritannien.

Laut der Umfrage machen sich die jungen Erwachsenen am meisten Sorgen um die Verletzung von Menschenrechten (51 Prozent) und den Klimawandel (46 Prozent). Kurz dahinter folgten die Themen sexuelle Belästigung, Kindesmissbrauch und die mentale Gesundheit. Insbesondere beim Klimawandel seien die Befürchtungen allerdings nicht häufiger als bei den befragten 31- bis 70-Jährigen, hieß es.

Zukunftsoptimismus fehlt

Insgesamt blicken die Befragten den Ergebnissen zufolge unabhängig von ihrem Alter "relativ besorgt" in die Zukunft. 36 Prozent der jüngeren und 42 Prozent der älteren Deutschen erwarteten, dass sich verschiedene Faktoren wie etwa der Lebensstandard, das Klima oder die Einkommensungleichheit verschlechtern werden.

Mit einer Besserung rechneten demnach nur 18 Prozent der 18- bis 30-Jährigen und sieben Prozent der Älteren. Das vorwiegende Misstrauen in politische Entscheidungsträger sei ebenso wie fehlender Zukunftsoptimismus "eine ernstzunehmende Herausforderung", mahnte Bertelsmann-Expertin von Görtz die politisch Verantwortlichen.