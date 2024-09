Wärmewende: Viele Kommunen erst am Anfang

Hannover ist ein Leuchtturm. So formuliert es Aurélie Alemany. Sie ist seit Juli die Chefin von enercity, einem der größten kommunalen Energieversorger der Republik. "Der Kohleausstieg befindet sich bereits in der Umsetzung", sagt die 48-Jährige. "Dank eines intelligenten Technologiemixes mit ausschließlich erneuerbaren Anlagen ist die Fernwärme bis 2035 vollständig dekarbonisiert." Das sei ein Hannoveraner Leuchtturm mit einiger Strahlkraft.

Fernwärme soll stark ausgebaut werden

Was die Bundesregierung diesen Herbst nicht aufs Gleis bringt, kommt in dieser Legislaturperiode auch nicht mehr und bremst die Energiewende bis 2026 aus.

Auch Kraftwerkstrategie unterfinanziert

In Mannheim wurde eine der größten Flusswärmepumpen Europas installiert. Sie soll 3.500 Haushalte mit Wärme versorgen. Die Stadt will damit die Energiewende vorantreiben.

Ein weiteres Problem sehen die Kommunen in der für die Wärmewende erforderlichen Kraftwerkstrategie. Auch hier seien die eingeplanten Mittel des Bundes völlig unzureichend, so der VKU. Neue und möglichst klimaneutrale Kraftwerke sind bei der Wärmewende notwendig, um die Energieversorgung sicherzustellen, wenn die Sonne nicht scheint oder Windräder stillstehen.

Das neue Gebäudeenergiegesetz, das ab 2024 in Kraft treten soll, verursache "Torschlusspanik", so das Heizungshandwerk. In diesem Jahr seien mehr als doppelt so viele Öl- und Gasheizungen verkauft worden wie Wärmepumpen.

30.05.2023 | 8:26 min