Grüne: Kanzlerkandidat Habeck kritisert FDP wegen Ampel-Aus

Mit Robert Habeck als Spitzenkandidat ziehen die Grünen in den Bundestagswahlkampf. Wie schaut der Wirtschaftsminister auf das Ampelbündnis zurück und wie will er die Probleme im Land lösen?

Es ist ein Frontalangriff auf die FDP . Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck wirft den Liberalen vor, das Ampel-Aus lange geplant zu haben - und am Ende nicht die Wahrheit darüber gesagt zu haben. In der ZDF-Sendung "Was nun" sagt Habeck:

Es so zu inszenieren, dass andere einen rauswerfen und dann noch so ein Bohei drum machen: "Aber die haben das geplant" - und selber ganz Anderes und Perfideres geplant zu haben, das ist schon ein dicker Hund.

Habeck weist eigene Verantwortung zurück

Das sagt Habeck zur Rezession

Das sei gewachsen über Jahrzehnte - eine Kritik vor allem an den ehemaligen Bundesregierungen, an denen vor allem CDU und SPD beteiligt waren. Deutschland befindet sich das zweite Jahr in Folge in einer Rezession.