Ampel-Aus: So gefährlich sind die Enthüllungen für die FDP

Laut Recherchen von " Zeit " und " Süddeutscher Zeitung " hat die engste Führung der FDP Ende September bei einem Treffen über die Zukunft der Ampel und die Zukunft der Partei beraten. Dabei sollen mehrere Szenarien durchgespielt worden sein - darunter ein Szenario, das später als Projekt "D-Day" bezeichnet wird. Es sieht vor, SPD und Grüne so zu provozieren, dass Bundeskanzler Olaf Scholz die FDP-Minister rauswirft. Dazu gehört die Idee, ein wirtschaftspolitisches Papier zu erarbeiten, dem SPD und Grüne nicht zustimmen können. Es spielt auch einen Zeitplan für einen Rückzug der FDP-Minister aus dem Kabinett durch.Bereits bei dem Treffen Ende September ist das Projekt "D-Day" den Recherchen zufolge das favorisierte Szenario in der FDP-Führung. Spätestens Mitte Oktober hat Parteichef Christian Lindner demnach letzte Zweifel am Ampel-Ende ausgeräumt.