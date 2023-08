In den USA wird das Staatsoberhaupt nicht direkt gewählt, sondern durch ein Electoral College. Das ist ein Gremium von Wahlleuten, die jeweils einen bestimmten Bundesstaat repräsentieren und ihre Stimme in der Regel gemäß dem dortigen Wahlausgang abgeben. Wie viele Stimmen ein Staat hat, hängt jeweils von der Bevölkerungsgröße ab. Biden gewann in Georgia mit einem Vorsprung von weniger als 12.000 Stimmen. Rund einen Monat nach der Wahl, am 14. Dezember 2020, traf sich eine Gruppe von 16 rechtmäßigen demokratischen Wahlleuten, um offiziell jene Stimmen abzugeben, über die dieser Bundesstaat im Electoral College verfügt. Am selben Tag kamen an einem anderen Ort 16 prominente Republikaner aus dem Bundesstaat zusammen, die ein Zertifikat unterzeichneten, dem zufolge Trump die Wahl gewann. Sie erklärten sich selbst zu "rechtmäßig gewählten und qualifizierten" Wahlleuten und schickten ihr Zertifikat an den US-Senat.



Derartige Vorgänge gab es in insgesamt sieben Swing States, in denen Trump verloren hatte. Trump-Verbündete im Washingtoner Repräsentantenhaus und Senat wollten diese falschen Dokumente benutzen, um eine offizielle Beglaubigung des Wahlergebnisses in einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern am 6. Januar 2021 zu blockieren.Aber das gelang ihnen nicht. Trotz öffentlichen Druckes von Trump und Verbündeten weigerte sich der damalige Vizepräsident Mike Pence in seiner Funktion als Senatsvorsitzender, auf die inoffiziellen Pro-Trump-Wahlleute einzugehen. Nach einer Verzögerung auf Grund des Sturmes auf das Kapitol wurde Bidens Sieg offiziell beglaubigt.

Wahlbetrug: Trump-Unterstützer angeklagt