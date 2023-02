Doch am Dienstag gab es Neuigkeiten aus dem Bundesbildungsministerium. Bettina Stark-Watzinger kündigte an, dass die Plattform so gut wie fertig sei. Es läge nun an den Bundesländern, noch die letzten rechtlichen Hürden zu nehmen. So müssten die Informationen über die Studierenden und Fachschüler noch an die Plattform weitergegeben werden. Dann könne endlich angefangen werden, das Geld auszuzahlen. Erreichbar ist die Website schon jetzt.