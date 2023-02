Bilder aus den Katastrophengebieten zeigten auch in der Nacht zum Donnerstag Bagger, die Schutt abtrugen. Angehörige Verschütteter warteten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf erlösende Nachrichten. Indes ist weitere Hilfe aus dem Ausland auf den Weg in die Unglücksregionen - auch aus Deutschland. Die Bundeswehr will am Donnerstag rund 50 Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet fliegen.