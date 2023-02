Der Westen lässt den türkischen Störenfried gewähren, solange Erdogan nicht überzieht. An einem Konfrontationskurs wie noch vor fünf Jahren gibt es zurzeit weder in Washington noch in Brüssel ein Interesse. Zu wichtig ist die Türkei als zweitgrößte Militärmacht in der Nato. So hält man still und hofft, dass sich Erdogans außenpolitisches Gemüt nach der Wahl wieder beruhigen wird.