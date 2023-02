Seit etwa die Regierung in Washington enorme Wirtschaftshilfen beschlossen hat, gibt es in der EU die Befürchtung, dass Unternehmen neue Standorte in anderen Weltregionen aufbauen oder Arbeitsplätze dorthin verlagern könnten. Auch will die EU-Kommission mit ihrem Vorstoß die klimafreundliche Energieproduktion in Europa stärken.