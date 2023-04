Finnland soll an diesem Dienstag offiziell in die Nato aufgenommen werden. "Ab morgen wird Finnland ein vollständiges Nato-Mitglied sein", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag. Die Türkei, die den Beitritt als letztes Mitgliedsland ratifiziert hatte, werde die Dokumente dazu am Dienstag bei einem Außenministertreffen in Brüssel überreichen. Finnland sei eingeladen, das Gleiche zu tun.