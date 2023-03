In einer Hinsicht war Entspannung in Sicht: Müllwerker in Paris kündigten an, ihren seit drei Wochen andauernden Streik auszusetzen. In den Straßen der französischen Hauptstadt türmt sich inzwischen nicht abgeholter Abfall. Die zuständige Gewerkschaft CGT erklärte, die Beschäftigten nähmen am Mittwoch die Arbeit wieder auf, "denn wir haben kaum noch Streikende". Die CGT meldete auch einen Rückgang bei der Zahl der Demonstranten in Paris.