Bürgersteige ausbauen: Ampel will Fußgängerverkehr fördern

Fußgänger neben einer Baustelle: 22 Prozent der Wege werden zu Fuß zurückgelegt, die Ampel-Koalition will diese Zahl erhöhen.

Auf der Mathildenstraße in Bremen müssen Fußgänger tapfer sein. Die Autos parken kreuz und quer, auch auf dem Bürgersteig. Ein Anwohner sagt:

Das sei im Bremer "Viertel", in dem die Mathildenstraße liegt, Alltag. "Dann schimpft man mal kurz. Aber dann ist auch wieder gut", sagt er und lacht.

Für fünf seiner Nachbarn war es im Jahr 2019 nicht gut. Sie haben Bremen auf freie Bürgersteige verklagt. 2022 bekamen sie Recht, im Juni 2024 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das Urteil bestätigt. Anwohner müssen sich nicht damit abfinden, dass Bürgersteige so zugeparkt werden, dass für Fußgänger kein Durchkommen mehr ist.

Es ist zu schön, um wahr zu sein: Eine Welt, in der verstopfte Straßen der Vergangenheit angehören und die Fahrt ins Büro oder in den Urlaub so reibungslos verläuft wie nie zuvor.

21.05.2024 | 29:47 min